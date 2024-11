Messico, nessuna proroga per l'elezione dei giudici

Il presidente del Senato messicano, Gerardo Fernández Noroña, ha inviato una comunicazione alla presidente dell'Istituto nazionale elettorale, Guadalupe Taddei, informandola che la proroga di 90 giorni richiesta per le prime elezioni dei giudici non è stata autorizzata, poiché "non esiste margine" per non adeguarsi a quanto disposto dalla riforma costituzionale.

Nella lettera Noroña sottolinea che, assumendo ciascuno le proprie posizioni, hanno giurato di difendere e far rispettare le leggi. "Dal 15 settembre 2024, data in cui sono state pubblicate le riforme della magistratura, queste fanno parte della Costituzione e devono essere rispettate".

"Siamo convinti - si legge nel testo - che una proroga creerebbe più problemi di quanti ne intende risolvere, poiché implicherebbe la realizzazione di una nuova riforma costituzionale".



