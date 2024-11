Lula, l'Ue-Mercosur si farà quest'anno non è Parigi a decidere

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha ribadito la sua determinazione a firmare l'accordo tra Mercosur e Ue entro la fine dell'anno. "Se i francesi non vogliono l'intesa - ha detto - i francesi non decidono più niente, chi decide è la Commissione europea".

"Faremo l'accordo Mercosur- Ue, non tanto per la questione finanziaria, ma perché mi occupo di questo da 22 anni e lo faremo", ha detto Lula ad un evento. "Se i francesi non vogliono l'accordo, non decidono più nulla. E' la Commissione europea che decide. E Ursula von der Leyen ha la procura per l'intesa, e io intendo firmarlo entro quest'anno e toglierlo dalla mia agenda".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA