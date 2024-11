Cile: 80 miliardi di euro per progetti di estrazione del rame

Il portafoglio degli investimenti in progetti legati al rame in Cile sarà di 80 miliardi di euro (poco più di 84 miliardi di dollari) nei prossimi anni secondo i dati di Plusmining, il servizio di analisi strategica dell'industria mineraria cilena, pubblicati dal principale quotidiano economico del Paese andino, Diario Financiero.

L'importo rappresenta il 53% degli investimenti totali dell'America Latina sul rame. Il Cile è seguito nella classifica dal Perù, con 32 miliardi di dollari, e dall'Argentina con 22 miliardi di dollari.

Il dato è noto una settimana dopo che la compagnia mineraria BHP, la maggiore società mineraria al mondo nata nel 2001 dalla fusione dell'australiana Broken Hill Proprietary Company con l'inglese Billiton, ha annunciato progetti in Cile per 13,7 miliardi di dollari, oltre ai 7,55 miliardi di dollari annunciati da un'altra delle principali compagnie minerarie cilene, la Antofagasta Minerals.

La Codelco (Corporación Chilena del Cobre), la compagnia mineraria dello Stato cileno, prevede investimenti per oltre 65 miliardi di dollari e i fattori alla base di questo aumento sono il prezzo del metallo e la domanda futura. Secondo la Codelco, solo nel 2025 si concretizzeranno investimenti minerari per 9,6 miliardi di dollari, il 90% dei quali corrisponderà a progetti sul rame.



