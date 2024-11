Ambiente, il Brasile si prepara alla 'sfida' con Trump

Il governo brasiliano cercherà di mantenere un dialogo "serio" e di alto livello con il futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, anche se è prevedibile che non sempre ci sarà accordo tra i Paesi soprattutto sui temi ambientali. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, durante un'intervista sui canali ufficiali del governo. "Siamo pronti a mantenere un dialogo serio, equilibrato e aperto, come abbiamo sempre avuto con gli Stati Uniti. Quest'anno celebriamo 200 anni di relazioni, che rappresentano un rapporto adulto e solido. Gli Stati Uniti sono un partner importante per il Brasile. Avremo dei colloqui, ma le nostre posizioni non sempre coincideranno", ha dichiarato.

Preoccupa in particolare la complessità di dialogo su temi come il cambiamento climatico dato che durante il suo primo mandato (2017-2021), Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi, mentre il presidente Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) ha posto l'agenda ambientale al centro della sua politica estera. "Il mondo è cambiato, e forse è cambiata anche la sua valutazione", ha commentato speranzoso Vieira.

Il ministro ha anche elogiato la recente visita in Amazzonia dell'attuale presidente statunitense, Joe Biden, che a Manaus ha annunciato un contributo di 50 milioni di dollari al Fondo Amazzonia. "Penso che alla fine ci sarà consenso sull'importanza della preservazione dell'ambiente. Queste sono questioni nell'interesse di tutti i Paesi. Speriamo che l'impegno venga mantenuto dal prossimo governo statunitense", ha concluso Vieira.



