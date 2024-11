A Cuba il progetto Zone creative per la nascita di nuove imprese

Al via a Cuba il progetto Zone Creative, un'iniziativa volta a trasformare il panorama culturale dell'Avana e di Matanzas. Il progetto, sostenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), sede di L'Avana, si svolgerà nell'arco di 36 mesi e punta alla valorizzazione del patrimonio storico, promuovendo la creazione di nuove imprese creative e culturali e il rafforzamento di quelle esistenti nella regione, col miglioramento della sostenibilità economica di questi territori.

Sarà implementato in quattro località chiave: CentroHabana, dove l'emblematico rinnovamento del Cine Rex si combinerà con un Programma di sviluppo locale e attività di formazione per imprenditori; a Habana Vieja, con la riabilitazione di uno degli spazi de Los Picos e la creazione di reti di buone pratiche promosse in particolare da donne e giovani; L'Avana dell'Est, che vedrà la trasformazione della Casa Moré in una Zona Creativa dedicata alla formazione e all'impulso di imprese culturali; e Matanzas, dove l'edificio 28 diventerà uno spazio che sosterrà l'economia innovativa offrendo programmi di formazione.

Il progetto mira a raggiungere oltre 3mila giovani, donne imprenditrici, promotrici culturali e manager, con particolare attenzione all'inclusione, alla sostenibilità e al rafforzamento delle capacità locali. Inoltre, promuove la collaborazione internazionale attraverso la partecipazione di diverse organizzazioni cubane e italiane.

"Zone Creative è un chiaro esempio di come la cooperazione internazionale promuove lo sviluppo delle industrie culturali e creative a Cuba - spiega il direttore dell'Aics, Antonio Festa -. Attraverso il nostro investimento di 3 milioni di euro e una partnership strategica con le ong italiane, cerchiamo di creare un impatto positivo duraturo".



