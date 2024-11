Tagli alla spesa, Lula vede il direttore della Banca centrale

Attuale direttore della Politica monetaria e prossimo presidente della Banca centrale brasiliana, Gabriel Galípolo ha partecipato a un incontro convocato dal presidente Luiz Inácio Lula da Silva per discutere i contenuti del pacchetto di tagli alla spesa pubblica in discussione nel governo. Lula "voleva sentire la percezione di Gabriel sugli argomenti in discussione e voleva conoscere la sua opinione sui provvedimenti che saranno adottati", ha detto alla stampa il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, alla fine dell'incontro. La previsione è di una riduzione dei costi tra 850 milioni e 1 miliardo di euro (tra i 5 e i 6 miliardi di real). L'adozione delle misure è particolarmente attesa dai mercati, in fibrillazione a causa dei crescenti rischi per la tenuta dei conti pubblici.

La presentazione definitiva delle misure avverrà tuttavia solo dopo un incontro tra Lula e i presidenti di Camera e Senato, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. I tagli saranno disposti infatti attraverso la modifica di leggi e provvedimenti in parlamento. "Ora tutto dipende dalla disponibilità dei presidenti Lira e Pacheco. Noi abbiamo tutto pronto. Invieremo i documenti in parlamento sicuramente entro questa settimana", ha aggiunto Haddad.

All'allarme sui conti si aggiunge quello sull'inflazione, dopo che i prezzi hanno registrato un'ulteriore accelerazione a novembre, raggiungendo il 4,77% annuo, oltre il tetto massimo del 4,5% previsto dalla Bc. Per cercare di contenere la corsa dell'inflazione il Comitato di politica monetaria (Copom), dovrebbe disporre un ulteriore aumento del tasso di interesse di riferimento (Selic) fino ad arrivare all'11,75% annuo in occasione della prossima prossima riunione del 10 dicembre.

Misura è criticata dai settori produttivi - e in passato anche dal governo - secondo cui i tassi troppo alti limitano la crescita economica.



