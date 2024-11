Cile: il presidente Boric denunciato per molestie sessuali

L'avvocato del presidente Gabriel Boric, Jonatan Valenzuela Saldias, ha confermato una denuncia per molestie sessuali presentata nel settembre di quest'anno contro il capo di Stato, definendola tuttavia "priva di qualsiasi fondamento". Lo riporta la cilena Radio BioBio.

In una dichiarazione, il legale spiega che l'accusa si riferisce a fatti che sarebbero avvenuti più di dieci anni fa quando, Boric fu vittima di molestie sistematiche attraverso e-mail inviate da una donna - la stessa che poi quest'anno lo ha denunciato - conosciuta per motivi di lavoro a Punta Arenas, tra il luglio 2013 e il luglio 2014.

L'avvocato ha evidenziato che il suo cliente ha ricevuto 25 messaggi di posta elettronica da indirizzi diversi "inviati dalla stessa persona", e che tra le email "una comprendeva l'invio non richiesto e non consensuale di immagini esplicite".

Saldias ha poi riferito che dieci anni dopo, il 6 settembre 2024, il mittente delle e-mail ha presentato una denuncia alla Procura regionale di Magallanes, in cui Boric viene accusato di una presunta diffusione di immagini private e di molestie sessuali.

Ma secondo il legale, questi eventi non si sono mai verificati. "Dal luglio 2014 non c'è stato alcun tipo di comunicazione tra il mio cliente e la mittente di queste e-mail", ha chiarito l'avvocato, affermando che Boric "non ha mai avuto una relazione affettiva o di amicizia con la donna".





