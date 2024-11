Uruguay, Orsi visita Mujica come primo atto da presidente eletto

Il primo atto di Yamandú Orsi da presidente eletto dell'Uruguay sarà quello di andare a trovare il suo principale sostenitore e mentore politico, José 'Pepe' Mujica, nell'umile fattoria di Rincón del Cerro, a 15 kilómetros dalla capitale Montevideo.

Qui, il carismatico leader del Frente Amplio e figura di riferimento della sinistra globale, con 89 anni e un cancro all'esofago, si è rifugiato dopo aver lasciato la presidenza nel 2015 e qui riceve le visite di politici e giornalisti di tutto il mondo interessati a conoscere il suo pensiero, compreso il delfino Orsi.

Mujica non ha partecipato alla campagna elettorale ma ha fatto un grande sforzo per essere presente al comizio di chiusura di Orsi, invitando l'elettorato a votarlo. "Sto per ritirarmi definitivamente, ma non sono felice perché rimangono dirigenti migliori come Orsi", disse in quell'occasione. La visita a Mujica, affermano fonti dell'ufficio stampa di Orsi, sarà nel pomeriggio di oggi, mentre il primo faccia a faccia con il presidente uscente Luis Lacalle Pou, per l'avvio della transizione, è previsto per domani (martedì).



