Osservatorio, in America Latina uccise undici donne al giorno

Nel 2023 sono state almeno 3.897 le donne assassinate per femminicidio in America Latina e nei Caraibi, ovvero una media di 11 al giorno. Il dato emerge dall'ultimo studio dell'Osservatorio sull'eguaglianza di genere per l'America Latina e i Caraibi sulla base di fonti ufficiali, e dimostra che "nonostante le leggi", il femminicidio è ancora un "problema grave" nella regione ed è "l'espressione estrema di modelli patriarcali e violenti".

I tassi più alti di femminicidio ogni 100 mila donne sono stati registrati in Honduras (7,2), Repubblica Dominicana (2,4) e Brasile (1,4). I tassi più bassi sono stati riscontrati ad Haiti (0,2) e in Cile (0,4 casi).

In numeri assoluti il Brasile figura in testa alla tragica graduatoria con 1463 femminicidi, seguito dal Messico, 852, Honduras, 380, e Argentina, 250.



