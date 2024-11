In sette degli 84 comuni del Costa Rica il 49% del Pil

In Costa Rica, sette degli 84 comuni (cantoni) — tutti situati nella Grande area metropolitana (Gam), il principale agglomerato urbano del Paese — concentrano il 49% del prodotto interno lordo nazionale. Il primo posto spetta alla capitale San José, che con il 17% del Pil, seguita da Alajuela (10%), Heredia (5,5%), Santa Ana (5,1%), Escazú (4%), Cartago (3,8%) e Belén (3,5%).

Secondo l'Indice nazionale di competitività 2024, questa concentrazione è dovuta al fatto che la maggior parte dei comuni al di fuori della Gam non dispone delle competenze, infrastrutture e tecnologie necessarie per migliorare le proprie capacità.

Secondo Andrés Fernández, economista del Consiglio per la promozione della competitività, l'urbanizzazione dei territori e l'attrazione degli investimenti si è concentrata sulla Gam negli ultimi decenni, soprattutto nel comune centrale di San José e nei suoi vicini. In questo processo, le zone franche hanno avuto un ruolo fondamentale.

"L'espansione dell'istruzione in Costa Rica e la crescita delle telecomunicazioni - ha spiegato - si sono registrate a partire dal comune di San José. Ciò ha fatto sì che oggi la maggior parte delle aziende che aderiscono al regime della zona franca si trovano nei sette comuni centrali. Non è un caso: è il risultato del processo di industrializzazione e urbanizzazione del Paese, che si manifesta con un'elevata disuguaglianza nella produzione".



