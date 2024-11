Il governo brasiliano approva il boicottaggio a Carrefour

I francesi "non possono trattarci come una colonia". E' quanto affermato dal ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento del Brasile Carlos Fávaro nell'ambito dello scontro istituzionale causato dalla decisione della catena di supermercati francese Carrefour di sospendere l'acquisto di carne dai Paesi del Mercosur per difendere i produttori nazionali, cui è arrivato in risposta lo stop alle vendite da parte degli allevatori brasiliani.

Il governo, ha sottolineato Fávaro, appoggia il 'boicottaggio' approvato dagli esportatori brasiliani. "Mi sono congratulato e ho sostenuto l'iniziativa dei nostri produttori.

Anche al presidente Luiz Inacio Lula da Silva è piaciuta l'iniziativa. Si tratta di sovranità", ha aggiunto.

Il ministro era già intervenuto sulla vicenda maturata nell'ambito del negoziato per l'adozione del trattato di libero commercio tra Unione Europea e Mercosur, cui la Francia si oppone tenacemente. Per Favaro l'azione di Carrefour fa parte infatti di "un'azione orchestrata, con l'obiettivo di ledere la sovranità brasiliana, cercando un pretesto per giustificare la mancata firma del trattato da parte della Francia".



