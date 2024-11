Il Congresso in Messico lavora sul divario salariale uomo-donna

In Messico è in vigore la riforma costituzionale che garantisce l'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini, il cui testo prevede l'eliminazione del divario salariale di genere. Ma questa modifica è solo il punto di partenza per una serie di emendamenti legislativi che cercheranno di cancellare le disuguaglianze tra i sessi nel mercato del lavoro. Le nuove norme promosse dalla presidente Claudia Sheinbaum includono modifiche che stabiliscono che le leggi sul lavoro includano "meccanismi volti a ridurre e sradicare il divario salariale di genere". Il Congresso dell'Unione ha 90 giorni per approvare una legislazione specifica al riguardo, che comprenderà progetti che contribuiranno a garantire la parità retributiva e una maggiore partecipazione al lavoro per le donne.

Maiella Gómez Maldonado, presidente della Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera dei deputati, afferma che le riforme secondarie sono una priorità per i prossimi mesi.





