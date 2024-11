Il Brasile invia altre 10 tonnellate di aiuti umanitari a Cuba

E' arrivata a Cuba la seconda spedizione di aiuti umanitari inviati dal Brasile per assistere la popolazione locale vittima di due uragani e due terremoti che nel giro di tre settimane hanno lasciato l'isola. Lo riferisce l'organo ufficiale del Partito comunista Granma.

La donazione per un totale di 10 tonnellate di materiale è composta principalmente da cibo disidratato (soprattutto latte in polvere) che si aggiunge alle 30 unità di depurazione dell'acqua precedentemente inviate dal Paese caraibico. Il terzo invio, previsto nei prossimi giorni, è composto da kit per l'installazione di pannelli solari e medicinali.

In un post su X la viceministra del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri, Deborah Rivas, ha ringraziato il governo brasiliano per le donazioni. Nelle ultime settimane, Cuba ha ricevuto aiuti anche da Messico, Giappone, Spagna, Russia, Venezuela e Norvegia, oltre che dal Fondo Centrale delle Nazioni Unite per l'Azione di Emergenza attraverso azioni coordinate da organizzazioni multilaterali e Ong. L'Onu ha inoltre portato a 78,3 milioni di dollari i fondi destinati all'isola per alleviare i danni causati soprattutto al sistema elettrico nazionale.



