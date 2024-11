El Salvador, Bukele ipotizza l'affitto dei vulcani per i Bitcoin

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha ventilato l'idea di un "programma per affittare" i 170 vulcani del Paese "per il mining di Bitcoin" sulla scia del successo dell'impresa geotermica nazionale.

In reazione al post di un altro utente di X che celebrava il mining di 474 Bitcoin con l'energia geotermica, che hanno raggiunto i 46 milioni di dollari grazie alla corsa della criptovaluta, Bukele ha suggerito che, dato l'abbondante potenziale di energia geotermica di El Salvador, una politica commerciale di affitto di vulcani per il mining di Bitcoin potrebbe "avere senso".



