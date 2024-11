Boric,in Cile 'sconfitta politica dell'aggressività e dell'odio'

In Cile è stata sconfitta "la politica dell'aggressività, della polarizzazione e dell'incitamento all'odio". Lo ha detto il presidente cileno Gabriel Boric commentando il risultato del secondo turno delle elezioni per il rinnovo dei governi delle regioni, concluso senza alcun incidente.

"Ha vinto l'unità, hanno vinto gli accordi, ha vinto il dialogo come mezzo per far crescere le regioni", ha aggiunto, soddisfatto per il risultato del centrosinistra che ottenuto la guida di 10 regioni, contro le 6 che saranno amministrate da politici di centrodestra. Il presidente si è congratulato con tutti i vincitori e ha affermato che lavorerà con tutti, indipendentemente dal colore politico. "Il Cile dialoga con tutti i suoi territori, le sue regioni. I cileni invocano, giustamente, una politica che dia risultati concreti alle loro preoccupazioni e necessità", ha proseguito.

Il risultato ottenuto dai candidati progressisti costituisce per il capo dello Stato un "chiaro appello a continuare a lavorare" in linea con gli impegni assunti di aumentare i salari, stabilizzare l'economia e migliorare la qualità della vita dei cittadini di fronte alla crisi del credito", ha concluso.





