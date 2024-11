Argentina: bilancia commerciale energia, miglior saldo dal 2007

Grazie all'aumento delle esportazioni di gas estratto del bacino non convenzionale di Vaca Muerta, l'Argentina è riuscita a invertire la tendenza e registrare per la prima volta in 13 anni un surplus della bilancia commerciale energetica, segnando allo stesso tempo anche il miglior risultato dal 2007. Lo riferisce uno studio della banca Cmf.

"La dinamica del bilancio energetico continua a consolidarsi con un ottimo andamento delle esportazioni di idrocarburi abbinato ad una forte contrazione delle importazioni. Nei primi dieci mesi dell'anno il bilancio energetico ha raggiunto il maggiore surplus dal 2007", si legge nel documento dalla Cmf.

Nei primi dieci mesi dell'anno le esportazioni di petrolio greggio e gas sono cresciute del 23,4% sull'anno, a 8 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono crollate del 48,8%, a 3,6 miliardi di dollari.

Complessivamente la bilancia commerciale argentina ha segnato nei primi dieci mesi dell'anno un saldo è positivo per 4,3 miliardi di dollari, rispetto al deficit da 738 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Il surplus è stato garantito da un'aumento del 30% dell'export e rispetto alla crescita del 4,9% dell'import.



