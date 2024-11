Pepe Mujica, 'la politica non è più in grado di dare speranze'

"La politica non è più in grado di costruire speranze, i giovani ci vedono come dei vecchi privilegiati". Lo ha detto oggi l'ex presidente dell'Uruguay, José 'Pepe' Mujica, dopo aver emesso il suo voto nel ballottaggio per le elezioni presidenziali.

Il carismatico leader del Frente Amplio, la coalizione progesssista che sostiene la candidatura di Yamandú Orsi, ha quindi affermato che qualsiasi sia il risultato degli scrutini in Uruguay, "il futuro governo dovrà essere aperto a negoziare con l'opposizione", tenendo conto che il centrosinistra è in maggioranza al Senato mentre la coalizione di centrodestra di Álvaro Delgado, è in maggioranza alla Camera.

A una domanda sul suo futuro, Mujica, con 89 anni ed un cancro all'esofago diagnosticatogli quest'anno, famoso anche per la semplicità e modestia del suo stile di vita, ha poi risposto sarcasticamente che "quello più prossimo è il cimitero", mentre si è mostrato più ottimista su quello del suo Paese. "L'Uruguay è un Paese piccolo ma che si è guadagnato il riconoscimento di Paese stabile con una cittadinanza che rispetta le istituzioni, e non è poco nella nostra povera e provata America Latina", ha detto.

Le urne rimarranno aperte fino 19.30 (23.30 ora italiana) mentre i primi risultati sono attesi per le 21.30 (l'1.30 di lunedì mattina in Italia). Al primo turno, lo scorso 27 ottobre, Orsi aveva ottenuto il 44% dei voti mentre Delgado si era fermato al 27% dei suffragi, ma quest'ultimo ha siglato in vista del ballottaggio un alleanza con diversi partiti dell'area conservatrice e gli ultimi sondaggi indicano una situazione di parità tecnica.



