Venezuela, Machado accusata di tradimento della patria

La Procura della Repubblica del Venezuela ha aperto un'indagine contro la 57enne leader dell'opposizione María Corina Machado, accusandola di "attacco contro la patria" per sostenere la legge bipartisan approvata quattro giorni fa dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Il Bolivar Act, questa la legge approvata a Washington, consente di ampliare le sanzioni contro il governo del presidente Nicolás Maduro, congelare i beni a sua disposizione ed inasprire le sanzioni esistenti.

Attraverso un comunicato pubblicato su Instagram, la Procura della Repubblica venezuelana ha dichiarato di aver deciso di avviare l'indagine contro Machado "per essere incriminata a causa della sua promozione e sostegno a questa assurdità giuridica che sponsorizza terribili atti criminali contro il popolo del Venezuela (il Bolivar Act statunitense)".

"Le dichiarazioni pubbliche che ha fatto in relazione a questo disegno di legge illegale la coinvolgono gravemente e costituiscono la commissione dei reati di tradimento, stabilito dall'articolo 128 del Codice Penale; cospirazione con l'estero, stabilito dall'articolo 132 e associazione a delinquere, stabilito dall'articolo 37 della Legge contro il Crimine Organizzato", ha reso noto la Procura della Repubblica venezuelana.



