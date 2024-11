Uruguay, domani si vota per ballottaggio candidati presidenziali

La continuità delle politiche di austerity del centrodestra o il ritorno a programmi del centrosinistra incentrati sulla redistribuzione. Queste le alternative per le quali voteranno domenica 2,7 milioni di uruguaiani chiamati alle urne per il ballottaggio delle presidenziali.

Di fronte e appaiati negli ultimi sondaggi, il candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi - ex docente di storia che cerca di raccogliere l'eredità del carismatico ex presidente José 'Pepe' Mujica - e l'alfiere del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ex ministro dell'attuale governo di Luis Lacalle Pou a cui punta a dare continuità.

Al primo turno, lo scorso 27 ottobre, Orsi aveva ottenuto il 44% dei voti mentre Delgado si era fermato al 27% dei suffragi, ma quest'ultimo ha siglato in vista del ballottaggio un alleanza con il Partito Colorado (di destra), ed i partiti Cabildo Abierto, Indipendente e Costituzionalista Animalista.

E gli ultimi sondaggi indicano una situazione di assoluta parità - tenendo conto del margine di errore delle inchieste - con il candidato della sinistra appoggiato dall'ex presidente "Pepe" Mujica che arriverebbe al 47%, e Delgado al 46%, con il 7% dei voti in bianco.

Secondo quanto risulta dal cronoprogramma del Tribunale elettorale, le urne rimarranno aperte tra le 8:00 e le 19:30 (dalle 12 alle 23:30 ora italiana), nei 7.225 seggi distribuiti in 19 dipartimenti del Paese.



