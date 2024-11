Kirchner, 'Milei ha problemi di salute mentale senza soluzione'

L'ex presidente argentina e leader dell'opposizione peronista, Cristina Kirchner, ha criticato le politiche di deregulation del governo ultraliberista di Javier Milei in particolare nel settore della sanità affermando che l'incremento dei problemi di salute mentale generato da tali politiche "si può riscontrare anche nelle sfere più alte".

"Il problema della salute mentale attraversa ormai tutte le sfere, da quelle più alte a quelle più basse, e in alcuni casi pare che non ci sia soluzione", ha affermato Kirchner in riferimento allo stesso Milei.

La leader dell'opposizione ha quindi sfidato il presidente a "deregolamentare il settore farmaceutico" per consentire una riduzione del prezzo delle medicine. Nonostante la presenza di una forte industria, in Argentina i farmaci sono notevolmente più cari che nel resto della regione, con aumenti medi accumulati nettamente superiori a quelli dell'inflazione annuale rilevata ad ottobre al 193%.

"La deregulation di Milei è solo per pochi", ha aggiunto Kirchner, che, nonostante la recente condanna per corruzione confermata in Cassazione, mira a guidare l'opposizione in vista delle elezioni amministrative del 2025.



