World bank, 160 mln al Costa Rica per l'emergenza climatica

L'Assemblea Legislativa del Costa Rica ha approvato un prestito di 160 milioni di dollari dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, agenzia specializzata delle Nazioni Unite appartenente al gruppo della Banca Mondiale, per far fronte alle situazioni di emergenza causate dall'uragano Rafael e dalla tempesta tropicale Sara.

L'iniziativa ha ricevuto il sostegno unanime dei 41 legislatori presenti.

Il ministro delle Finanze, Nogui Acosta, ha spiegato che "gli esborsi saranno conformi alle esigenze della Commissione nazionale di emergenza".



