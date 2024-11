Uruguay: "Pepe" Mujica llama a votar por Yamandú Orsi

Pese a una grave enfermedad que le impidió participar activamente en la campaña electoral, el expresidente de Uruguay, José 'Pepe' Mujica, no renuncia a dar su opinión a 48 horas de la segunda vuelta presidencial, lanzando un contundente mensaje de apoyo al candidato de la coalición de centro-izquierda (Frente Amplio - FA), Yamandú Orsi.

"La principal misión de un gobierno es equilibrar la distribución de la riqueza, y la derecha sabe que no le importa", dijo Mujica en una entrevista con el diario Clarín, de cara a la elección del próximo domingo.

Las estadísticas indican que durante el gobierno del conservador Luis Lacalle Pou, la tasa de pobreza en Uruguay aumentó respecto a antes de la pandemia, con un aumento paralelo de la desigualdad de ingresos entre los sectores más ricos y más pobres.

Y para Mujica el riesgo de una posible victoria del candidato del Partido Nacional de centroderecha, Álvaro Delgado, es que se profundice la desigualdad. "La función del Estado es luchar por un equilibrio relativo en la sociedad, para que las fuerzas puedan marchar", afirmó.

En la primera vuelta, el pasado 27 de octubre, Orsi había obtenido la el 44% de los votos, mientras que Delgado se quedó con el 27% de los votos.

Luego de haber firmado una alianza con el Partido Colorado (de derecha), y los partidos Cabildo Abierto, Independiente y Delgado, constitucionalista, ha acortado distancias y las últimas encuestas auguran una situación de paridad extrema.

Según el último sondeo de la agencia encuestadora Cifra, el candidato de izquierda alcanzaría el 47% y Delgado el 46%, mientras que el 7% votaría en blanco.

Por otra parte, Mujica, cuestionó con dureza al peronismo de Argentina por "imprimir billetes" y "generar inflación" y calificó al actual mandatario, Javier Milei, como "la peor derecha", aunque rescató al liberalismo En la extensa entrevista conClarín de Buenos Aires, Mujica sostuvo que Milei "es la peor derecha. Hay una derecha conservadora que tiene sus funciones históricas. No estoy de acuerdo, pero la respeto. No es lo mismo conservador que reaccionario".

El exmandatario dijo que "los que votan a la derecha van a pagar el precio". "Se está yendo a un extremo. No es solo Milei. Milei está diciendo algunos disparates que son dolorosos.

Pero tiene una fábrica de pobres también" en la Argentina, indicó.

"Los otros (por el peronismo kirchnerista, con el que tuvo cercanías, NDR) , queriendo arreglar los problemas emitiendo dinero, estaban locos también. Y no he visto la más mínima autocrítica. Nadie se hace la autocrítica de que era una cagada. No se puede arreglar los problemas de la economía emitiendo, emitiendo y desatar una hiperinflación", sentenció Mujica.

Y describió la situación económica de Argentina: "La hiperinflación es una de las peores enfermedades que tiene una sociedad. Fue la que votaron a Hitler, nada menos que en Alemania, que era el pueblo más culto y más desarrollado de Europa, y votaron la mierda, esa que nos cagó el mundo. Este no es un problema de derecha, ni de izquierda, ni en el centro, es el problema de fundamentos".

"Mi salud ha mejorado notoriamente. Me hicieron un sistema de radiaciones, que era lo único que podían hacer, que dio resultado con respecto al cáncer que tenía, pero me quedó un agujero. Las células cancerosas mueren por la radiación y las no cancerosas también mueren, pero las no cancerosas se reproducen y las cancerosas no se reproducen", comentó el veterano líder de izquierda, que tiene 89 años.



