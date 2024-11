Partita la spedizione in Antartide guidata dal Brasile

È partita oggi dal porto di Rio Grande, nello stato meridionale del Rio Grande do Sul, la nave rompighiaccio russa Akademik Tryoshnikov con a bordo una spedizione scientifica internazionale guidata dal Brasile che, per la prima volta, circumnavigherà il continente antartico. Tra i 140 passeggeri a bordo ci sono 27 scienziati brasiliani e 34 provenienti da Cina, Russia, India, Argentina, Cile e Perù.

La missione, che navigherà il più vicino possibile alla costa per oltre 20 mila chilometri, ha l'obiettivo di misurare l'impatto del cambiamento climatico sui ghiacci dell'Antartide ed è guidata dal ricercatore Jefferson Cardia Simões, del Centro polare e climatico dell'Università federale del Rio Grande do Sul.

"Raccoglieremo diversi campioni biologici, fisici e chimici per vedere fino a che punto i cambiamenti climatici hanno cambiato le caratteristiche dell'oceano antartico", ha spiegato Simões ai media locali prima della partenza. Ha anche aggiunto che grazie alla cooperazione internazionale e la condivisione delle risorse, poiché la ricerca antartica è molto costosa, "siamo riusciti a fare di più perché più cervelli lavorano insieme, maggiori sono i risultati ed il contributo al progresso della scienza".



