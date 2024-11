Esteso il regime di benefici su grandi investimenti in Argentina

Il governo argentino di Javier Milei ha modificato la Legge di promozione dei grandi investimenti (Rigi) con un decreto che autorizza l'accesso ai benefici del nuovo regime anche a progetti di espansione di investimenti presentati prima dell'approvazione della legge.

L'accesso al regime del Rigi è riservato alle aziende impegnate in progetti superiori ai 200 milioni di dollari e consente, oltre a significative agevolazioni fiscali, anche una maggiore libertà di accesso al mercato dei cambi (altrimenti soggetto a restrizioni) per l'invio dei dividendi all'estero.

Secondo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la modifica al regime ha come obiettivo quello di "incoraggiare nuovi investimenti attraverso un quadro chiaro e trasparente".

Attualmente sono 5 i progetti che hanno aderito al Rigi per un totale di 4,5 miliardi di dollari, due dei quali riguardano il settore dell'energia ed altri tre il settore estrattivo ed in particolare il litio e il rame. Il governo Milei ritiene il Rigi uno strumento strategico per captare grandi investimenti soprattutto nei settori dell'oil&gas e minerario e dinamizzare in questo modo la ripresa dell'economia dopo lo shock recessivo generato dal programma di aggiustamento fiscale e riordinamento macroeconomico avviato fin dall'insediamento a dicembe del 2023.





