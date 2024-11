El Salvador triplica gli aiuti ai coltivatori dopo le piogge

Il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che triplicherà il numero degli agricoltori che riceveranno un bonus di sostegno dopo le perdite di raccolto provocate dalla tempesta tropicale Sara.

Il 17 novembre il capo dello Stato aveva assicurato che, nonostante ci fosse stato "un impatto minimo nel Paese", molti piccoli agricoltori avevano perso i loro raccolti, per cui avrebbe inviato 300 dollari a mille famiglie.

Tuttavia, Bukele ha dichiarato che la quantità di pioggia caduta durante il fine settimana ha causato perdite maggiori.

"I piccoli agricoltori colpiti sono di più e per questo ho disposto di triplicare il numero dei beneficiari del bonus e di aumentare il numero dei pacchi alimentari per raggiungere 75mila famiglie", si legge in un messaggio pubblicato su X.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA