L'argentina Ypf ha già firmato intese per vendere Gnl in Europa

Prima ancora di aver completato le infrastrutture necessarie all'esportazione, la compagnia petrolifera partecipata argentina Ypf ha già firmato 19 contratti confidenziali per la vendita all'estero di Gas naturale liquefatto (Gnl) estratto dal giacimento non convenzionale di Vaca Muerta. Lo ha affermato l'amministratore delegato, Horacio Marin, di ritorno da un road show in Europa dove si è incontrato con esponenti dei governi di Italia, Germania ed Ungheria, e con due giganti del settore petrolifero europeo.

"Se riusciamo a chiudere tutti i contratti possiamo considerare conclusa la guerra per il Gnl", ha detto Marin in riferimento alla crescente domanda di gas europea per l'interruzione del somministro dalla Russia. Con il blocco dei finanziamenti alle opere pubbliche da parte del governo di Javier Milei e la fuoriuscita di Petronas dal megaprogetto per la costruzione di un impianto di Gnl, le imprese che operano nel giacimento di Vaca Muerta stanno cercando di ottenere garanzie sulla vendita del gas a futuro per poter ottenere sul mercato i finanziamenti necessari alla costruzione delle costosissime infrastrutture di trasporto e liquefazione.



