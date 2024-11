L'Argentina non lascerà l'Accordo di Parigi

Il ministro degli Esteri argentino, Gerardo Werthein, che ha incontrato ieri a Buenos Aires la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha dichiarato che il suo paese non abbandonerà l'accordo di Parigi, anche se continuerà a rivedere i propri impegni sul clima. "Stiamo semplicemente rivalutando le nostre posizioni ma non usciremo dall'accordo di Parigi", ha dichiarato al quotidiano uruguaiano El Observador.

La dichiarazione di Werthein, ex ambasciatore argentino a Washington ed entrato in carica alla fine ottobre di ottobre, arriva dopo che, settimana scorsa, l'Argentina aveva ritirato la sua delegazione dai negoziati alla COP29, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si conclude domani a Baku, in Azerbaigian.

L'Accordo di Parigi, adottato nel 2015 da 196 Paesi, fissa l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali, limitando le emissioni di carbonio. È un trattato giuridicamente vincolante ed è considerato un pilastro centrale della lotta globale contro il cambiamento climatico.





