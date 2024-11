La Camera di Commercio Italiana in Argentina festeggia 140 anni

La Camera di Commercio Italiana in Argentina ha celebrato martedì a Buenos Aires 140 anni di attività ininterrotta a sostegno delle relazioni economiche bilaterali con un evento che ha coinciso con l'arrivo nella capitale argentina della premier Giorgia Meloni.

L'anniversario della più antica tra le 86 Camere di Commercio Italiane all'Estero avviene di fatto nel quadro di un chiaro rafforzamento dei rapporti istituzionali tra i due Paesi e di prospettive concrete di espansione degli investimenti e degli scambi commerciali principalmente nel settore dell'energia, con due business forum realizzati negli ultimi mesi in Italia e in Argentina e la recente visita a Buenos Aires del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Un punto quest'ultimo, sottolineato dal presidente Giorgio Alliata di Montereale nel suo discorso di benvenuto. "Siamo di fronte ad un'opportunità unica", ha detto Alliata, evidenziando che "l'Argentina ha le risorse di cui il mondo ha bisogno come l'energia sia fossile che rinnovabile, i minerali critici necessari alla transizione energetica, gli alimenti".

Per il presidente un'ulteriore opportunità è rappresentata dalla prospettiva di un accordo tra Unione Europea e Mercosur che "aprirebbe alla possibilità di integrare le catene di valore di questi settori".

L'ambasciatore Fabrizio Lucentini ha ricordato nel suo saluto l'importanza della Camera di Commercio Italiana in Argentina che "non solo è la più antica tra le camere italiane all'estero ma è parte del Sistema Italia e collabora in modo stretto con l'ambasciata per rafforzare le relazioni bilaterali tra due Paesi fratelli come l'Italia e l'Argentina".



