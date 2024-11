'Il Messico non può ignorare la tensione Russia-Ucraina'

Sottolineando la tradizione pacifista del Messico, la presidente Claudia Sheinbaum ha dichiarato stamattina che il Paese non può "restare in silenzio" di fronte alle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina.

Il capo dell'esecutivo ha avvertito, nella sua conferenza stampa a Palazzo Nazionale, dell'impatto economico legato a un'escalation del conflitto.

"Il Messico è sempre stato pacifista e continueremo ad esserlo", ha assicurato la titolare dell'esecutivo.

"Il dialogo e la politica come via per risolvere i conflitti sono inclusi nella nostra costituzione. Ovviamente, ciò che sta accadendo in Europa ha un impatto sull'intera economia mondiale", ha aggiunto.

"Ma al di là delle conseguenze economiche, dato che non possiamo rimanere in silenzio, è nostro dovere chiedere la pace nel mondo di fronte a eventi come questo", ha concluso.



