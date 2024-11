Colombia: 5 soldati uccisi in un attacco del gruppo armato Eln

È salito a cinque il numero dei militari uccisi in un attacco esplosivo del gruppo guerrigliero dell'esercito di Liberazione Nazionale (Eln) nel dipartimento di Antioquia, nel nord-ovest del paese sudamericano.

Il governatore di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha denunciato poco fa che i membri dell'Eln che hanno ucciso i militari ad Anorí "avevano intenzione di attaccare coloro che hanno onorato la parola nel quadro della pace".

L'attacco, che ha lasciato anche diversi feriti, tra cui un civile, è avvenuto quando un gruppo di soldati è stato attaccato con esplosivi mentre forniva protezione e custodia in una delle aree territoriali in cui sono raggruppati diversi ex combattenti delle Farc, oggi smobilitati grazie proprio al processo di pace.

Il generale Luis Emilio Cardozo, comandante dell'esercito, ha descritto l'attacco come "una grave violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale", motivo per cui ha ordinato il dispiegamento di supporto aereo e terrestre per evacuare i feriti nella capitale del dipartimento di Antioquia, Medellín.



