Brasile: 27 milioni di ettari di vegetazione distrutti dai roghi

Gli incendi boschivi in Brasile hanno distrutto 27,6 milioni di ettari di foresta amazzonica e di vegetazione nativa del Pantanal, del Cerrado e di altri biomi del Paese nel 2024. Lo riferisce l'Istituto di ricerca per l'Ambiente (Ipam) in un documento diffuso durante la Cop29, a Baku, in Azerbaigian.

L'area devastata dai roghi - pari quasi all'estensione del Belgio - è superiore del 119% rispetto al 2023. L'aumento degli incendi è attribuito all'intensa siccità che ha colpito il Paese e aggravata "dall'azione umana". "Gli incendi per allargare l'area destinata ai pascoli sono comuni in questo periodo dell'anno, tuttavia nel 2024 i roghi hanno distrutto soprattutto vegetazione autoctona e le foreste. Nei primi 10 mesi di quest'anno sono stati bruciati dalle fiamme 6,7 milioni di ettari solo nella foresta amazzonica", ha dichiarato la direttrice scientifica di Ipam, Ane Alencar.



