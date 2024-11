Milei lavora alla Lega conservatrice mondiale, anche con Meloni

La creazione di una Lega conservatrice mondiale guidata da Stati Uniti, Argentina, Israele e Italia per contrastare "la barbarie del socialismo" sarà tra i temi sul tavolo del vertice bilaterale di oggi tra il presidente argentino Javier Milei e la premier italiana Giorgia Meloni. Lo sostengono alcuni analisti argentini che evidenziano come nel corso del suo intervento al forum della Conferenza di azione politica conservatrice (Cpac), organizzata a Mar-a-Lago per commemorare l'elezione di Donald Trump alla Casa bianca, Milei avesse anticipato la necessità di creare la "fratellanza" riunendo i Paesi impegnati nella "difesa delle idee di libertà" in una nuova "una battaglia culturale per appropriarsi del senso comune dei cittadini".

Per il capo dello stato argentino solo la cooperazione tra Stati Uniti, Argentina, Italia e Israele sarebbe in grado di alimentare "una speranza globale per la pace e la prosperità".

Sempre stando agli osservatori l'idea potrebbe non essere tuttavia farina del sacco di Milei, quanto piuttosto sviluppata a seguito di un 'suggerimento' fatto al leader ultraliberista a margine del suo incontro con Trump da Matt Schlapp, organizzatore del vertice del Cpap e già direttore della Strategia Politica della Casa Bianca durante il mandato di George W. Bush.

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina infatti, Schlapp e la moglie Mercedes - vicedirettrice del Cpap e responsabile delle comunicazioni strategiche nel primo governo Trump - hanno avuto un lungo colloquio privato con Milei in Florida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA