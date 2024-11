Brasile: conclusa l'indagine sul tentato golpe, vari incriminati

Questa settimana, la Polizia federale brasiliana concluderà l'indagine sul tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio 2023 ed invierà il suo rapporto di oltre 700 pagine al giudice della Corte suprema verde-oro, Alexandre de Moraes.

Secondo il sito all news brasiliano G1, il rapporto finale dovrebbe incriminare diverse persone per reati come "tentato colpo di Stato", "abolizione violenta dello Stato di diritto democratico" e "organizzazione criminale".

L'inchiesta, iniziata nel gennaio dello scorso anno, ha subito un'accelerazione dopo l'arresto, ieri mattina, di quattro militari dell'Esercito, compreso un generale in pensione, e di un agente federale. I cinque usavano il nome in codice "Jeca" per riferirsi a Lula, il suo vice, Geraldo Alckmin, altro presunto target da uccidere, era invece "Joca".

Dopo aver ricevuto il rapporto che includerà anche gli sviluppi di ieri, il giudice Moraes, terza vittima da uccidere e chiamato dai presunti golpisti con il nome in codice "Professoressa", deciderà se togliere il segreto istruttorio sulle prove raccolte dalla polizia federale.

A quel punto Moraes trasmetterà il faldone di 700 pagine alla Procura generale che dovrà decidere se procedere o meno contro gli imputati con una denuncia in sede penale.



