Media, assenze in foto di famiglia G20 errore del cerimoniale

La cosiddetta "foto di famiglia" del G20 di Rio de Janeiro è stata scattata senza il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La Cnn ha riportato citando una fonte della Casa Bianca che l'assenza è avvenuta "a causa di problemi logistici", mentre Globonews ha parlato di "errore del cerimoniale". Su richiesta del presidente degli Stati Uniti, il governo brasiliano rifarà però la foto ufficiale del vertice dei leader del G20 domani. Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha infatti accolto poco fa la richiesta di Biden, che si è perso la prima foto questo pomeriggio perché arrivato in ritardo e, a detta dei media brasiliani, visibilmente stanco.

Oltre a Biden, anche il primo ministro canadese, Justin Trudeau e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sono arrivati in tempo per lo scatto odierno ma perché erano impegnati in un incontro bilaterale a margine del summit, come confermato da fonti italiane.



