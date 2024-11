Il presidente del Paraguay ricoverato d'urgenza a Rio

Il presidente del Paraguay, Santiago Peña, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale durante il vertice del G20, svoltosi a Rio de Janeiro, a causa di un "malore", hanno riferito fonti della presidenza ad Asunción.

L'episodio è avvenuto al Museo d'Arte Moderna, dove Peña stava partecipando alle attività dell'evento.

"Ho parlato con il presidente Santiago Peña, ricoverato all'Ospedale Samaritano di Rio de Janeiro a causa di una lieve indisposizione. Sta bene e aspetta i risultati degli esami medici", ha detto il vicepresidente paraguaiano, Pedro Alliana, in un messaggio su X.

Alcune ore dopo, l'ospedale ha rilasciato un comunicato in cui informa che Peña è stato ospedalizzato la sera del 18 novembre dopo aver avvertito un malessere e, a scopo preventivo, sono stati eseguiti accertamenti diagnostici.



