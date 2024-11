G20, malcontento Eliseo per l'adozione anticipata del comunicato

È stato palese il malcontento della delegazione francese quando il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha avuto fretta di anticipare a ieri sera l'adozione della dichiarazione finale del G20 di Rio de Janeiro, che invece si conclude solo oggi.

"Per il Brasile e altri Paesi il testo è già chiuso, ma alcuni Paesi desiderano riaprire alcuni punti sulle guerre e sul clima", aveva dichiarato una fonte del ministero degli Affari Esteri brasiliano all'Afp.

Contrariato anche il presidente Emmanuel Macron perché il testo non cita la Russia che ha invaso l'Ucraina. "Il testo doveva essere più esplicito", si è lamentato Macron col principale giornale economico francese, Les Echos, aggiungendo che "la dichiarazione è stata ormai adottata dal presidente Lula. Ma ciò non cambia nulla nella posizione della Francia.

Dobbiamo essere molto chiari sul fatto che si tratta di una guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e che la nostra priorità è ottenere una pace duratura", ha concluso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA