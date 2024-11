G20, Lula e Biden lanciano un piano per l'energia pulita

I presidenti del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e degli Stati Uniti, Joe Biden, annunceranno oggi un grande accordo nel settore dell'energia pulita con l'obiettivo di adottare una serie di misure per promuovere fonti energetiche meno inquinanti, in linea con l'agenda sul clima, che è il tema centrale della seconda e ultima giornata del vertice dei leader del G20.

"L'accordo, su cui Brasilia e Washington stanno lavorando dall'inizio di quest'anno, dovrebbe essere firmato alla fine della presidenza temporanea brasiliana del G20", rende noto Cnn Brasil.

La decisione del governo brasiliano, secondo il canale all news, è motivata dal fatto che "si tratta di una misura importante per l'agenda del paese". Secondo Cnn Brasil, "se Trump vuole rompere l'accordo, dovrà sopportarne da solo il peso politico".

Lula e Biden avranno oggi un incontro bilaterale.



