Macron a Milei alla Casa Rosada, 'rafforzeremo la cooperazione'

Javier Milei ha ricevuto oggi alla Casa Rosada Emmanuel Macron. Dopo l'incontro bilaterale, durato circa due ore, il presidente francese ha scritto su X: "Continuiamo a lavorare con il presidente Javier Milei.

Rafforzeremo la cooperazione tra Argentina e Francia, soprattutto nei settori dell'economia, della difesa e dell'innovazione. Prima del G20, il nostro dialogo è importante per le relazioni tra Europa e America Latina".

All'incontro bilaterale tra Milei e Macron hanno presenziato anche alcuni ministri, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Clarín, tra cui Karina Milei, segretaria generale della Presidenza argentina.

Poco prima, il presidente francese aveva incontrato alcuni uomini d'affari del Paese sudamericano, tra cui Marcos Galperín di Mercado Libre, il petroliere Marco Bulgheroni ed Eduardo Eurnekian, presidente di Corporación América. Macron oggi arriva in Cile e da domani sarà in Brasile per il G20 di Rio de Janeiro.



