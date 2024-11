Paraguay e Italia unite contro il crimine trasnazionale

Importante incontro nella sede del ministero degli Interni del Paraguay tra le autorità dei ministeri della Giustizia paraguaiane e quelle italiane nell'ambito del programma regionale europeo di assistenza tecnica ai paesi dell'America Latina "El PacCto 2.0".

Il programma, istituito nel 2015, mira ad implementare buone pratiche, allo scambio di informazioni e al rafforzamento del sistema di investigazione criminale e di intelligence penitenziaria in 18 paesi dell'America Latina.

Per il Paraguay erano presenti il viceministro della Giustizia con delega alle politiche anticrimine, Víctor Benítez Salinas, il direttore dell'intelligence Pascual Cuéllar, ed il capo della Direzione di investigazione contro il crimine organizzato della Polizia, il generale Osvaldo Ávalos.

Presenti per l'Italia il magistrato Roberto Tartaglia, esperto principale per le reti penitenziarie di "El PacCto 2.0" e vice capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, Gianfranco De Gesu, sino allo scorso anno direttore del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e l'avvocato Stefano Cavanna, a capo della missione del team multidisciplinare specializzato contro la corruzione pubblica, il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Obiettivo dell'incontro favorire lo scambio di esperienze investigative, dati ed informazioni tra pubblici ministeri italiani, europei e latinoamericani contro il narcotraffico e le finanze criminali L'Ambasciatore d'Italia in Paraguay, Marcello Fondi, si è unito alla delegazione italiana durante i momenti salienti dell'incontro, assicurando sostegno alla missione.



