G20, sindaci chiedono 800 miliardi contro cambiamento climatico

Circa 60 sindaci e leader di città di tutto il mondo hanno richiesto 800 miliardi di dollari in investimenti pubblici annuali ai governi nazionali e alle istituzioni di finanziamento pubbliche e private per lo sviluppo dei loro comuni entro il 2030. La richiesta, divulgata a margine del G20 di Rio de Janeiro, sottolinea la necessità di implementare ed espandere progetti con un'enfasi particolare alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Il sindaco di Rio, Eduardo Paes, ha sottolineato come sia necessaria più agilità nella concessione di crediti. "Qualunque città che voglia raccogliere risorse disponibili in banche pubbliche o private deve affrontare una gincana che rende impossibile tale raccolta ed una delle sfide è trovare un modo più veloce e semplice per farlo", ha detto Paes.

Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi, ha affermato che la sfida di affrontare i cambiamenti climatici passa anche attraverso la questione ideologica, attaccando i negazionisti climatici.

"Persone come Trump e Milei vengono eletti mettendo in opposizione il popolo e le élite e dicendo di essere dalla parte del popolo. Dobbiamo unirci con chi vuole far avanzare le cose", ha detto Hidalgo.



