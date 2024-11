G20, la moglie di Lula insulta Elon Musk, 'fuck you'

La first lady del Brasile, Rosangela Lula da Silva, detta Janja, ha insultato il miliardario proprietario della piattaforma sociale X, Elon Musk. "Fuck you Elon Musk non ho paura di te" ha detto. La moglie del presidente Lula stava partecipando ad un dibattito con l'influencer brasiliano Felipe Neto sul tema della lotta alla disinformazione al 'Cria G20', uno degli eventi paralleli al vertice del G20 che si inaugura lunedì a Rio de Janeiro. Era intervenuta al termine dell'incontro per parlare della difficoltà nell'approvare leggi per regolamentare le piattaforme dei social media e rafforzarne l'impatto sulle tragedie climatiche. Elon Musk ha reagito sul suo profilo su X pochi istanti dopo, indicando tramite l'acronimo "lol" che stava ridendo per quanto accaduto. Commentando un altro post sulla piattaforma, Musk ha poi affermato che "loro", in un'indicazione dell'attuale governo brasiliano, "perderanno le prossime elezioni".



