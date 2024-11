Firmato il trattato di libero scambio tra Perù e Hong Kong

Il Perù e Hong Kong hanno firmato un accordo di libero scambio durante il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) in corso a Lima, la capitale del paese sudamericano. L'accordo è suddiviso in 14 capitoli tra cui, i più rilevanti, sono quelli dedicati all'accesso ai rispettivi mercati, alle norme di origine ed alle misure sanitarie e fitosanitarie.

"L'accordo consolida le nostre relazioni con Hong Kong e riflette in modo chiaro e forte il nostro impegno a favore del libero scambio basato su regole stabili e prevedibili e sempre finalizzato allo sviluppo", ha dichiarato la presidente del Perù, Dina Boluarte, al momento della firma.

Tra i principali prodotti esportati a Hong Kong dal Perù spiccano uva, avocado, farina di pesce, ricci di mare, zinco, rame e capi di abbigliamento mentre Lima importa soprattutto macchinari destinati alla produzione, computer e manufatti con alto valore aggregato.

Quello con Hong Kong è il 23esimo accordo di libero scambio sottoscritto dal Perù.



