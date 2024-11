Nuovo ciclone tropicale al largo delle coste centroamericane

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti sta monitorando la situazione dopo la formazione del ciclone tropicale 19 nel Mar dei Caraibi e ha emesso un avviso di uragano per alcuni Paesi dell'America centrale. Si prevede che il sistema si trasformerà in tempesta tropicale e continuerà a rafforzarsi man mano che si avvicina alla costa.

"All'inizio della prossima settimana, forti piogge causeranno inondazioni improvvise e frane in alcune parti dell'America centrale, in particolare Honduras, Belize, El Salvador, Guatemala orientale e Nicaragua occidentale", si legge nella nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA