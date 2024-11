Milei in viaggio verso gli Usa per incontrare Trump

Il presidente dell'Argentina Javier Milei si è imbarcato questa mattina per gli Stati Uniti dove effettuerà una visita lampo di due giorni. Lo riferisce il quotidiano Ambito Economico. Nel corso della breve permanenza in Florida Milei parteciperà domani alla Conferenza di azione politica conservatrice (Cpap) al cui termine dovrebbe incontrare il presidente eletto Donald Trump. La trasferta statunitense segue di poche ore l'annuncio della volontà di Buenos Aires di concludere un accordo di libero commercio con gli Usa.

Già sabato il capo dello stato è atteso in Patria per ricevere l'indomani, in un vertice bilaterale, il presidente francese Emmenuel Macron. In seguito l'argentino sarà a Rio de Janeiro per partecipare al vertice del G20 mentre il giorno 20, di nuovo a Buenos Aires, incontrerà la presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, nella sua residenza di Quinta de Olivos.



