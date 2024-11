Messico, approvato il 'super ministero' anticrimine

Per ridurre la violenza nel Paese, il Senato messicano ha approvato all'unanimità la riforma dell'articolo 21 della Costituzione che attribuisce al ministero della Sicurezza e della Protezione dei cittadini (Sspc) il potere di indagine, affinché collabori con la Procura della Repubblica nelle inchieste sui crimini e nell'esecuzione dei mandati di arresto.

L'opposizione ha appoggiato l'emendamento, affermando che rafforza il comando civile nella strategia contro l'insicurezza.

Alcuni membri del blocco hanno tuttavia assicurato che questo sostegno non è un assegno in bianco, motivo per cui hanno avvertito che rimarranno vigili affinché l'esercizio dei nuovi poteri si svolga nel quadro della legge.

Oltre a realizzare compiti investigativi, l'Sspc avrà altre funzioni che, secondo gli analisti, lo rendono un 'super ministero'. Tra questi, coordinare il sistema di intelligence nazionale in materia di pubblica sicurezza e condurre azioni congiunte a livello comunale, statale e federale.



