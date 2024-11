L'attacco a Brasilia indagato come atto di terrorismo

La polizia federale brasiliana sta indagando sulle esplosioni avvenute ieri sera nella piazza dei Tre Poteri a Brasilia come atti "terroristici". Ad attaccare è stato Francisco Wanderley Luiz, ex candidato consigliere a Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina, per il Partito liberale (Pl), la forza politica dell'ex presidente di destra, Jair Bolsonaro. L'uomo è stato l'unico a morire.

"L'inchiesta sull'attacco terroristico è giustificata dalla natura politica di questa azione", ha dichiarato il direttore generale della polizia federale, Andrei Rodrigues alla Globo.





