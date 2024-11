Kirchner a Milei, 'sei un dittatore ma non mi fai paura'

La leader dell'opposizione in Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha bollato come "illegale" la decisione del governo di revocare la concessione della sua pensione come ex capo di Stato e ha definito il presidente Javier Milei "un piccolo dittatore".

"La pensione degli ex presidenti non si concede per il buon governo, ma come riconoscimento al merito di essere stati eletti dal Popolo" ha affermato Kirchner in un lungo post sui social.

"L'operato di un presidente può essere giudicato solo dal Parlamento attraverso un procedimento di impeachment", ha quindi aggiunto l'attuale capo del Partito peronista (Pj) avvertendo il leader ultraliberista di "smetterla di impartire ordini illegali".

Sempre rivolta a Milei Kirchner ha quindi affermato che "sta venendo fuori il piccolo dittatore che hai dentro (...) ma ti avviso che non ti temo, provo solo pena e vergogna per te".

Il governo aveva annunciato di voler procedere alla revoca delle due pensioni che Cristina Kirchner percepisce in qualità di ex capo di Stato e di vedova dell'ex presidente Nestor Kirchner dopo la conferma in Cassazione di una condanna a sei anni per corruzione, una sentenza che è stata ulteriormente appellata e che deve passare adesso al vaglio della Corte Suprema.



