Il presidente Mulino dichiara l'emergenza nazionale a Panama

Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, ha annunciato in una conferenza stampa che sarà dichiarata l'emergenza nazionale per le zone colpite dalla tempesta Rafael e dalle piogge nell'interno del Paese.

Il capo di Stato ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario al Palazzo Garzas per affrontare la questione.

"Da martedì a oggi - ha detto - la situazione è peggiorata e tutto sembra indicare che le cose non vanno bene. Oggi chiederò la dichiarazione di emergenza nazionale perché, secondo le segnalazioni che ho ricevuto dal ministro delle infrastrutture, i danni sono ingenti".



