G20 di Rio, massimo livello di allerta dopo l'attacco a Brasilia

Dopo l'attacco di Brasilia il direttore generale della Polizia Federale del Brasile (Pfb), Andrei Rodrigues, assicura che le autorità brasiliane stanno già lavorando con il "massimo livello di sicurezza" in vista del vertice dei leader del G20 a Rio de Janeiro.

"Per il G20 lavoriamo già con il massimo grado di sicurezza possibile in linea con il livello delle autorità straniere", ha affermato Rodrigues in una conferenza stampa a Brasilia.

Il capo della polizia ha quindi ricordato che "il governo ha già decretato un'operazione speciale di vigilanza dell'ordine pubblico, con la cooperazione anche delle Forze Armate, con l'obiettivo di garantire la sicurezza delle delegazioni a Rio" e che sarà già da oggi presso la sede del G20 "per monitorare personalmente tutte le azioni relative alla sicurezza dell'evento".



