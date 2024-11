Critiche in Cile per i tagli ai siti di memoria della dittatura

L'ong cilena Rete Nazionale dei Luoghi della Memoria (Rnsm) ha criticato duramente la decisione del governo progressista di Gabriel Boric di ridurre i finanziamenti dedicati alla preservazione degli spazi che conservano il ricordo delle violazioni dei diritti umani commesse durante la dittatura di Augusto Pinochet.

L'ong definisce la decisione un "ricatto antidemocratico e negazionista" ed esprime in un comunicato la sua "profonda preoccupazione" per i tagli decisi dal ministero della Cultura, delle Arti e del Patrimonio nel quadro della Legge di Bilancio 2025.

La rete Rsnm avverte che i tagli avranno "un impatto diretto" sui programmi che preservano e promuovono la memoria storica e la difesa dei diritti umani nel Paese sudamericano e che per questo rappresentano "l'espressione di una politica negazionista che cerca di cancellare la memoria e giustificare la ripetizione delle violazioni dei diritti umani".

Tra i luoghi della memoria della rete figurano lo Stadio Víctor Jara, di Santiagi, uno dei principali e più emblematici centri di detenzione e di tortura della dittatura di Pinochet.

il parco della Pace di Villa Grimaldi, London 38, Hornos de Lonquén e i centri di detenzione 3 e 4 di Alamos.



